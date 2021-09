Kabinet dacht dat klein clubje Nederlanders in Kaboel was, 21.000 Afghanen willen naar Nederland

De Nederlandse ambassade in Kaboel dacht kort voor het begin van de evacuaties uit de Afghaanse hoofdstad dat zich ‘hooguit nog enkele tientallen Nederlanders’ in Afghanistan zouden bevinden. Uiteindelijk kreeg het ministerie van Buitenlandse Zaken 1250 verzoeken om hulp van Nederlandse paspoorthouders.

Dat blijkt uit een feitenrelaas dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nederlanders die in Afghanistan waren, konden zich vrijwillig melden bij de ambassade. In juni deden negen mensen dat, in juli en augustus zeven. Op basis van die registratie en het aantal Nederlanders dat voor hulporganisaties in het land werkte, ging de ambassade uit van een klein clubje Nederlanders.

Daarbij werden reizigers meermaals gewaarschuwd voor de verslechterende veiligheidssituatie in het land. Dat gebeurde op 28 april, 21 juli en 5 augustus, waarbij ook werd geadviseerd het land met ‘de bestaande maar beperkte vluchten te verlaten’. Ook benadrukte Buitenlandse Zaken dat de Nederlandse ambassade in Kaboel Nederlanders ‘niet kan ondersteunen of evacueren in extreme noodsituaties’.

Evacuatiemissie

Uiteindelijk werden tijdens de in allerijl opgezette evacuatiemissie 708 Nederlanders vanuit Kaboel via het Pakistaanse Islamabad naar Amsterdam geëvacueerd. Ook werden 371 tolken en andere mensen die voor Nederlandse of internationale missies hebben gewerkt, inclusief hun gezinnen, geëvacueerd, net als 15 lokale EU-medewerkers, 30 lokale VN-medewerkers en 19 lokale Navo-medewerkers.

Volledig scherm De eerste bus met Afghaanse vluchtelingen arriveert eind augustus bij tijdelijk asielzoekerscentrum Heumensoord, bij Nijmegen. © ANP/Rob Engelaar

Ook kwamen 319 Afghanen naar ons land die bijvoorbeeld als koks of beveiligers voor Nederland of voor Nederlandse hulporganisaties hebben gewerkt, die door een Kamermotie ook recht kregen op hulp. Dat is slechts een klein deel van het totaalaantal mensen dat met een beroep op die motie naar Nederland wil, blijkt uit het feitenrelaas.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontving 21.500 mails van mensen die naar Nederland willen komen en denken recht te hebben op asiel. Omdat één mailtje over meerdere mensen kan gaan, is het totale aantal ‘aanzienlijk groter’ dan het aantal mails, schrijft Buitenlandse Zaken. Om hoeveel mensen het gaat, kan het ministerie nu nog niet zeggen.

Uit het feitenrelaas blijkt verder dat het kabinet in januari 2021 meer ging doen om Afghaanse tolken uit het land te krijgen die Nederlandse militairen hebben geholpen. Eind van die maand werd ook voor het eerst gesproken over de evacuatie van lokaal Afghaans ambassadepersoneel, toen de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) signaleerde dat de opmars van de taliban ‘onvermijdelijk’ was. Toch lijkt de snelheid van die opmars de MIVD ook te hebben overvallen. Op 12 augustus verwachtte de dienst nog dat Kaboel ‘binnen 90 dagen in handen van de taliban kan vallen’. Dat gebeurde drie dagen later al.

Bekijk onze video’s over Afghanistan: