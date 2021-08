Kabinet: Begrijpen frustratie van KNVB en Mojo, maar ‘virus moet onder controle blijven’

Vanochtend zeiden die in een interview met deze site dat ze zich ernstig gedupeerd voelen door de fouten die de overheid zélf maakte rond de heropening eind juni toen er in de nachthoreca na versoepelingen een piek aan besmettingen volgde. Gijs de Jong (KNVB) en Ruben Brouwer (Mojo) stellen in een gezamenlijk interview met deze site dat evenementen wel veilig kunnen doorgaan, mits er maatregelen worden genomen.

Tot 20 september zijn meerdaagse evenementen afgelast, eendaagse festivals mogen alleen met twee derde van de bezoekers en op 1,5 meter afstand onderling. Buiten ligt het maximum op 750 bezoekers.

Minister Stef Blok (Economische Zaken) zegt met de evenementenbranche in gesprek te gaan. ,,Ik snap het grote ongeduld om weer aan de slag te gaan, maar we hebben ook het virus onder controle te houden. We zullen het gesprek aangaan. Ik kan me voorstellen dat er vragen leven. We willen het gewone leven door laten gaan, maar we worstelen ook nog met het virus.”

Niet strenger

Ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelt dat de regels ‘toch nog wel even nodig zijn'. ,,We zijn ook niet strenger voor deze sector dan voor anderen, het geldt voor meer mensen. Je kunt met vaste plaatsen van alles doen, maar daar hebben zij niets aan. Ik snap de frustratie dus wel, maar we kijken echt iedere keer naar wat wel kan.”

Volgens De Jonge gaat hij serieus kijken naar wat er in het najaar nog wel kan. ,,Mensen zijn klaar met het virus, dat begrijp ik best, maar de regels zijn wél voor iedereen gelijk. En ze zijn nog wel nodig.”