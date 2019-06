Kaartje Rammstein brengt Kamerleden in lastig parket

Samen met GroenLinks-collega Westerveld hebben Ouwehand en SP-Kamerlid Peter Kwint samen het appgroepje ‘De gitarencoalitie’. Ze wisselen tips uit voor goede harde muziek. ,,Onze gemeenschappelijke deler is herrie!’’ zegt Kwint. ,,Alleen het geoefende oor registreert onze verschillende smaken.’’ Kwint heeft twee uur lang vruchteloos geprobeerd een kaartje voor Rammstein te kopen. ,,Je komt er gewoon niet door voor een kaartje.’’



Hij kreeg alsnog de kans de band te zien toen hij ‘namens het college van B&W van Rotterdam’ werd uitgenodigd. ,,Ik vind Rammstein leuk, niet echt een must’’, zegt Kwint. ,,Het is een mooie mix tussen glam, parodie en metal. Ze brengen veel extra in hun shows. Maar om nou in een skybox naar Rammstein te kijken...’’



De gemeente Rotterdam zegt bij monde van een woordvoerder dat het college van B&W een business unit in de Kuip heeft met zestien stoelen. Er is inderdaad geen inhoudelijk programma. ,,Het leek ons leuk om een aantal leden uit de Tweede kamer die van deze band houden, uit te nodigen. Het staat iedereen vrij deze uitnodiging wel of niet te accepteren’’, aldus de woordvoerder,