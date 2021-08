Kaag: Politieke druk op VS heeft niet gewerkt

Volgens Kaag was de Nederlandse evacuatieoperatie ‘in vergelijking met veel Europese landen’ een ‘heel mooie inzet’. ,,Maar het is nooit genoeg als je kijkt naar de aantallen. Iedereen die we achterlaten, voelt verschrikkelijk.”



De D66-bewindsvrouw kon nog niet zeggen hoeveel mensen zijn achtergebleven. ,,We hebben lijsten, daar kijken we naar. De vraag is makkelijk, maar het antwoord is lastiger.” Dat komt volgens haar omdat het gaat om Nederlanders met hun gezinnen, nog ‘een aantal’ tolken die voor Defensie hebben gewerkt en mensenrechtenvertegenwoordigers of anderen die Nederland hebben geholpen.