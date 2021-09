Kaag doet ‘concessie’: D66 wil in kabinet met VVD, CDA, PvdA, GroenLinks én ChristenUnie

Daarmee lijkt de D66-leider definitief een streep te zetten door de optie van een minderheidskabinet. Informateur Johan Remkes bekijkt die mogelijkheid komende week nog wel. Hij praat morgenochtend verder met VVD-leider Mark Rutte, Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra over de formatie. ,,Het is pijnlijk duidelijk geworden dat een minderheidsconstructie gewoon niet kan werken zonder stabiele, voorstelbare steun in het parlement’’, vindt Kaag.



Het is de vraag of Rutte en Hoekstra er net zo over denken. VVD en CDA hebben voortdurend aangegeven géén kabinet te willen met PvdA én GroenLinks. De twee linkse partijen houden elkaar al de hele formatie vast. Demissionair premier Rutte zei te vrezen dat een kabinet met vijf partijen te instabiel is. Of hij zich nu dan wel kan vinden in een kabinet met zes partijen, lijkt onwaarschijnlijk.