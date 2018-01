Julio Poch stelt Nederlandse staat aansprakelijk voor schade

LIVE: Boze Groningers bij debat gaswinning

18:17 Minister Wiebes (Economische Zaken) moet vanavond in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over de gaswinning in Groningen. Centraal staat de discussie rond de schade-afhandeling, waar nu al maanden over gesproken wordt. Bij het debat zijn ook boze Groningers aanwezig, die de gaskraan het liefst helemaal zien dichtgaan. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.