Juffen en meesters gaan weer staken, maar heeft het zin?

Bovendien vinden de leraren dat de 450 miljoen euro die ze krijgen om de werkdruk te verlagen veel te laat komt. ,,Volgend jaar is 10 miljoen euro gereserveerd. Dat is onacceptabel weinig, want dat is nog geen 1.500 euro per school'', rekent Marjolein Hammink van CNV Onderwijs voor. Het bedrag bouwt op tot 450 miljoen euro in 2021.



Daarom maakt het PO-front zich op voor meer acties in het nieuwe jaar. Eerder kondigde het al een kettingactie aan, waarbij maandelijks basisscholen een dag de deuren sluiten. De actievoerders zijn geenszins van plan die stakingen te schrappen. ,,De boosheid is ontzettend groot. Zo makkelijk geven we niet op'', merkt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs, op. Daar sluit de Algemene Onderwijsbond (AOb) zich bij aan. ,,Den Haag moet op het netvlies krijgen dat wat we nu krijgen, niet toereikend is. We maken ons op voor een lang traject en willen steeds met nieuwe acties komen om dit thema op de agenda te houden'', aldus woordvoerder Thijs den Otter.



Het PO-front gaat ervan uit dat ook ouders en grootouders achter de leraren blijven staan. Want, zeggen ze, de kwestie raakt hun kinderen. Schueler: ,,Ouders en opa's en oma's zien dat het veel van leraren vraagt om goed onderwijs te geven''.