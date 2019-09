Joodse en islamitische clubs tegen verbod op onverdoofd slachten

video Omstreden Kamerlid Wybren van Haga uit VVD-frac­tie gezet

24 september VVD-Kamerlid Wybren van Haga is vanmorgen uit de fractie gezet omdat hij zich tegen de afspraken in toch met zijn verhuurbedrijf heeft bemoeid. Hij kwam gisteravond opnieuw in opspraak, nadat hij dit voorjaar illegaal bouwkundige werkzaamheden had laten uitvoeren aan het Haarlemse rijksmonument Het Essenhofje, dat hij bezit en verhuurt. Onduidelijk is of hij zijn zetel afstaat of meeneemt.