Jongerentak FvD royeert leden die alarm sloegen over rechts-extremisme, CIDI verbaasd

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), een stichting die opkomt voor de rechten van Joden, is verbaasd over het handelen van de jongerenorganisatie. ,,Het is vanzelfsprekend dat niet klokkenluiders, maar degenen die een cultuur van onverdraagzaamheid in stand houden, geroyeerd moeten worden”, twittert het CIDI.



,,FVD zegt regelmatig antisemitisme ver van zich te werpen. In het geval van JFVD zijn dergelijke woorden echter niet omgezet in daden.” Het CIDI stelt dat het diverse keren heeft geprobeerd contact te leggen met zowel FVD als JFVD. ,,Ondanks het aanbod om het interne probleem van antisemitisme te helpen oplossen, is er niet inhoudelijk gereageerd op vragen naar onderzoek dat zou hebben plaatsgevonden.”