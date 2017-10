Jongeren CDA eisen meer dan helft collegegeld

Bachelor

Het CDJA vindt nog steeds dat de basisbeurs in ieder geval voor de bachelorfase moet terugkeren, aldus Schipper. Die wens stond ook in het verkiezingsprogramma van het CDA, maar de partij heeft die volgens Haagse bronnen aan de onderhandelingstafel niet vervuld gekregen. Wel zou het collegegeld voor het eerste studiejaar worden gehalveerd.

Dat is voor het CDJA 'zeker niet' genoeg. ,,Dan snijden we het aan op het congres'' dat de partij over vier weken houdt, zei Schipper.