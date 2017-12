Jetta Klijnsma commissaris van de Koning in Drenthe

Oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) is vanaf vandaag commissaris van de Koning in Drenthe. Tijdens een Statenvergadering in het provinciehuis in Assen wordt ze in de vanmiddag om 15.30 uur geïnstalleerd als opvolger van Jacques Tichelaar.