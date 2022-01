Jarige Roberta Metsola verkozen tot nieuwe voorzitter Europees Parlement

Roberta Metsola is vanmorgen op haar 43ste verjaardag gekozen als nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. Zij is de derde vrouw in die functie. De Maltese christendemocrate volgt de Italiaanse sociaaldemocraat David Sassoli op, die begin vorige week overleed .

Twee tegenkandidaten van de Groenen en extreem-links bleken vanmorgen kansloos, de sociaaldemocraten en liberalen zagen van eigen kandidaten af nadat ze gisteren in onderhandelingen al compensatie binnenhaalden in de vorm van een groter aantal vicevoorzitters en andere topposten en een stevig politiek programma. De verkiezing van de EP-voorzitter is doorgaans voorgekookt, omdat de twee grootste fracties de zittingstermijn in tweeën knippen en elkaar vervolgens elk 2,5 jaar gunnen.

Metsola, als eerste vicevoorzitter al regelmatig in de voorzittersstoel te vinden, versloeg vorig jaar november haar Nederlandse fractiegenote Esther de Lange en werd daarmee dé kandidate van de Europese Volkspartij. Zij profileert zich als bruggenbouwer die samen met andere pro-Europese partijen meer steun wil zoeken voor het Parlement en het Europese project. Als voorzitter is straks een van haar taken om aan het begin van elke EU-top de Europese staats- en regeringsleiders toe te spreken.

Recht door zee

Metsola, eerder actief als advocate en in de Europese buitenlandse dienst, staat op Malta bekend als recht door zee en compromisloos in corruptiebestrijding. Een minpuntje voor links en het liberale Renew is haar nogal uitgesproken anti-abortushouding. Metsola, zelf moeder van vier kinderen, probeerde dat bezwaar in overleg met de partijen te ondervangen met de belofte dat ze steeds het Parlementsstandpunt zal uitdragen.

