‘Jan Terlouw (87) wordt lijstduwer voor D66 bij Europese verkiezingen’

Méér regels onder kabinetten van Rutte

3:06 Onder de drie kabinetten van VVD-premier Rutte is het aantal wetten en regels in Nederland met ruim 11 procent toegenomen. In tien jaar tijd kwamen er duizend nieuwe regels bij. Dat terwijl de VVD in verkiezingscampagnes telkens minder regels belooft.