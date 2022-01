Jan Paternotte gaat fractie D66 leiden: ‘Enorm eervol’

videoJan Paternotte (37) is gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van D66. Paternotte is Kamerlid sinds 2017 en voerde de afgelopen tijd de coronadebatten namens zijn partij. Voor hij naar Den Haag kwam, zat hij jarenlang in de gemeenteraad van Amsterdam.

Paternotte werd bij zijn komst naar de Tweede Kamer al bestempeld als partijtalent. Vanochtend werd hij unaniem verkozen tot fractieleider. Hij was de enige kandidaat.

,,Het is enorm eervol om unaniem dit vertrouwen te krijgen", zei Paternotte vanmiddag na de verkiezing. ,,Het voelt wel als veel verantwoordelijkheid.” Hij zei zich onder andere te hebben gekandideerd omdat hij in Amsterdam ook ooit fractieleider was. Dat noemde hij ‘ontzettend leuk om te doen’.

Paternotte zat niet in het onderhandelingsteam voor het nieuwe kabinet, maar hij ziet daarin juist een potentieel voordeel: ,,Ik ben van plan om de debatten met open vizier in te gaan, dat wil Nederland ook graag zien. Soms lijkt het hier alsof coalitiepartijen alles heel goed vinden en oppositiepartijen vinden dat we in een verschrikkelijk land leven. We moeten niet in die loopgraven tegenover elkaar blijven staan.”

Paternotte wil later afgerekend worden op de ‘torenhoge’ ambities rond bijvoorbeeld klimaat. ,,Papier is geduldig, maar we moeten juist niet afwachten.” Zijn coronaportefeuille draagt Paternotte over aan een collega.

Jetten

De functie van D66-fractieleider was vacant nadat Rob Jetten koos voor een post in het kabinet; gisteren werd hij beëdigd als de eerste klimaatminister in Nederland. Partijleider Sigrid Kaag, die na de verkiezingen van vorig jaar kort fractieleider was, is eerste vicepremier en minister van Financiën. Bewindspersonen kunnen alleen in de periode tussen verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet tegelijkertijd in de Tweede Kamer zitten.

Omdat CDA-leider Wopke Hoekstra minister van Buitenlandse Zaken is in Rutte IV, kreeg het CDA vandaag ook een nieuwe fractievoorzitter: Pieter Heerma. Die naam was geen verrassing, Heerma was de enige kandidaat en werd al tijdens het kerstreces gekozen. Heerma was de afgelopen jaren ook al CDA-fractieleider en was tijdens de onderhandelingen voor een nieuw kabinet de secondant van Hoekstra.

Bij de VVD gaat Sophie Hermans de fractie leiden, bij de ChristenUnie blijft Gert-Jan Segers de fractievoorzitter.

Volledig scherm Jan Paternotte is unaniem gekozen tot fractieleider. Er waren geen tegenstrevers. © ANP/Bart Maat