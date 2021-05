Jan Nagel: ‘Ton extra subsidie voor 50Plus na vertrek Liane den Haan’

Nagel: ,,Maar wat bepaalt nou de Wet financiering politieke partijen? Die bepaalt dat als je geen zetel hebt in de Tweede Kamer, dat dan de Eerste Kamer gaat gelden. En daar hebben we twee zetels. Dat betekent dat we ongeveer een ton meer subsidie krijgen. Dit hebben we in ieder geval zwart op wit van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om met Johan Cruijff te spreken: elk nadeel heeft z’n voordeel.’’



De schriftelijke bevestiging van het ministerie kon de partij zaterdagmiddag desgevraagd nog niet delen met deze site. ,,We hebben het tot op de bodem uitgezocht’’, laat Nagel wel weten. 50Plus heeft twee Eerste Kamerleden: Martin van Rooijen en Martine Baay-Timmerman. Ook die twee lagen de afgelopen tijd flink overhoop met 50Plus-lijsttrekker Den Haan.