Jan Nagel nieuwe voorzitter 50Plus: ‘Partij aan rand afgrond’

Kamerleden boos over brief Belasting­dienst midden in zomervakan­tie

29 juli Ouders die in de maand juli een brief hebben gekregen over de kinderopvangtoeslag, hoeven niet bang te zijn dat eerder uitgekeerde voorschotten door te late reactie in één klap teruggevorderd zullen worden. ,,Mensen hoeven zich geen zorgen te maken”, laat een woordvoerster van de Belastingdienst weten aan dit nieuwsmedium.