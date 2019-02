Jaar celstraf voor Franse oud-bokser die agenten te lijf ging

Op beelden van het protest op een brug over de Seine op 5 januari is onder meer te zien dat Dettinger, volledig in het zwart gekleed, helemaal losgaat tegen een op de grond liggende politieman. Ook ging hij andere agenten te lijf, die zichzelf moesten verdedigen met hun wapenschild. Een van de agenten deed aangifte. Hij kon twee weken niet werken vanwege kneuzingen.



Dettinger krijgt een zogeheten ‘semi-vrijheidsregime’, waarbij hij overdag vrij is maar 's nachts in de cel moet. Ook mag hij het komende half jaar niet in Parijs komen. De supporters van de oud-bokser lijken tevreden met de uitspraak; Dettinger had maximaal zeven jaar cel kunnen krijgen.