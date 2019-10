Ivo Opstelten: Mijn koffer heeft mijn hele carrière gepakt bij de deur gestaan

Na zijn aftreden was het stiller dan ooit in huize-Opstelten, te Rotterdam. Geen chauffeur om hem op te halen, geen continu getelefoneer. Al belde nu en dan iemand. ,,De clubjes waar ik altijd al in stilte in had gezeten belden: nu heb je tijd en nou kóm je ook.’’



Hij las dikkere boeken dan voorheen (‘een biografie van Thorbecke, heerlijk’), hij ging vaker naar Excelsior en Feyenoord, pakte het roeien weer op of maakte een reis. Ook was er tijd voor wat Opstelten ‘de ijzeren ring’ noemt, zijn vier dochters en kleinkinderen. Bovenal zijn vrouw Mariëtte. Al zat zij heus niet hele dagen te wachten op de man die daarvoor juist vooral veel weg was. Opstelten: ,,We hebben gelukkig een groot huis.’’