Islamitische partij NIDA doet mee aan provinciale verkiezingen

De kandidatenlijsten worden aangevoerd door twee mensen die tot de islam zijn bekeerd. De 30-jarige advocate Elsa van de Loo uit Amsterdam is lijsttrekker in Noord-Holland. In Zuid-Holland wordt de lijst aangevoerd door projectmanager en moskeebestuurder Bas van Noppen (46). Hij is al betrokken bij NIDA in de gemeenteraad van Rotterdam.

Randstad

,,Onze leden en sympathisanten wonen niet alleen maar in Rotterdam en Den Haag, maar dwars over heel Nederland’', verklaart de partij de deelname aan de verkiezingen. NIDA sluit niet uit later in meer gemeenten en provincies actief te worden. ,,De meeste aanhangers zitten in de Randstad en daar willen we beginnen. Stapje voor stapje gaan we het uitbreiden. De vraag is niet of, maar hoe en wanneer.’’