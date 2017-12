Iran boos op Henk Krol na weggooien kerstcadeau

Krol kreeg vorige week een zak pistachenootjes van de Iraanse ambassade in Den Haag bij wijze van kerstgeschenk. In een uitzending van Powned is te zien hoe de fractievoorzitter het presentje in de prullenbak gooit omdat hij vernomen had dat het enkel aan mannen was geschonken. ,,Ik vind dat dermate beledigend dat ze om die reden de prullenbak in gaan", aldus Krol in de uitzending.



Volgens de ambassade had Krol zijn huiswerk echter niet goed genoeg gedaan. De presentjes zouden wel degelijk ook aan vrouwen zijn verstrekt. ,,Zijn houding naar Iran toe is negatief, hij beweert ten onrechte dat de cadeautjes alleen naar mannen zijn verstuurd. Terwijl ze naar naar alle Nederlandse fractieleiders zijn gestuurd, wat hun geslacht ook is", aldus de ambassade in een verklaring.