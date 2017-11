Intern rapport: campagne 50Plus was een zooitje

Krol stelt in een reactie op het rapport dat hij ‘zich nooit gepasseerd heeft gevoeld’. ,,Luister, we waren een kleine partij die met heel weinig mensen heel veel werk moest verzetten. Ja, dan gaat er ontzettend veel fout, maar ik ben juist blij dat we hier lering uit kunnen trekken. Daarom hebben we die evaluatie ook laten uitvoeren. Ik schaam me nergens voor, zeg. Zo geheim is het ook allemaal niet.’’



De partijvoorman houdt het op ‘groeipijnen’. ,,Nu werken we met achttien medewerkers en vier Kamerleden. Heb je gezien hoe Martin (Kamerlid Van Rooijen, red.) heeft staan schitteren deze week bij het debat over de financiële beschouwingen? Zijn er destijds fouten gemaakt? Ja, honderd-en-een. Maar ik ga daar niet droef over zitten zijn. Ik kijk liever vooruit.’’