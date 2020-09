Intern onderzoek: hoe belandde informatie uit topoverleg corona op straat?

In het bericht stond ook een bron: het zogeheten ACC, de ambtelijke crisiscommissie die het voorportaal is voor de politiek bij coronakwesties en het kabinet adviseert. De voorzitter van dat overleg - waarin topambtenaren van alle departementen zitten - is de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het is niet helder of er actief uit het overleg van topambtenaren gelekt is naar derden. Er kan ook sprake zijn geweest van per ongeluk verkeerd verspreide informatie of zelfs van een hack, waardoor de betrokkene er niet eens weet van had dat het bericht uitlekte.