Ingewijden: Koning houdt op 1 juli toespraak bij herdenking slavernijverleden

VVD ligt weer dwars in kabinet over asielaan­pak, hoorzit­ting spreidings­wet afgeblazen

Coalitiepartijen zijn het weer oneens met elkaar over de spreidingswet, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van Nieuwsuur. De uitwerking van deze wet om asielzoekers eerlijk over het land te huisvesten, zou uiterlijk woensdag naar de Tweede Kamer worden gestuurd, maar dat is niet gelukt. De VVD is het niet eens met de manier waarop gemeenten de wet moeten uitvoeren.