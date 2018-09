ING: Zak geld voor verkeer druppel op gloeiende plaat

De geraamde investering in verkeersprojecten bedraagt volgend jaar 0,95 procent van het Bruto Binnenlands Product van Nederland, blijkt uit cijfers van het Economisch Bureau van ING. In totaal gaat het om ruim 7 miljard euro. Dat cijfer wordt ook bevestigd in de begroting voor 2019.



In 2010 - vóór de kabinetten geleid door Mark Rutte - lag het aandeel investeringen in het infrastructuurfonds echter nog op 1,4 procent. Sindsdien de VVD mede aan de macht is, is het percentage langzaam weggezakt tot onder één procent.



,,Je ziet nu door een incidentele investering van ruim 1 miljard euro in 2019 een korte opleving, maar vanaf 2020 zakt dit weer terug", ziet econoom Rico Luman van het ING Economisch Bureau. ,,Feit blijft dat trendmatig gezien steeds minder wordt geïnvesteerd in infrastructuur, als percentage van de economie."