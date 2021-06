Informateur Mariëtte Hamer: ‘Te vroeg om van een impasse te spreken’

updateDe gesprekken over de vorming van een kabinet zitten minder vast dan het lijkt. Dat zei informateur Mariëtte Hamer vanmiddag. ,,Ik constateer dat er een verschil is tussen wat partijen binnen tegen mij zeggen en wat ze vervolgens buiten vertellen.’’

Volgens Hamer is het veel te vroeg om te zeggen dat er een impasse is. ,,Ik ben nog maar drie weken bezig.’’ In een brief aan de Tweede Kamer heeft ze vanmiddag laten weten dat ze ‘goede voortgang’ maakt. Wel heeft ze meer tijd nodig om haar opdracht af te ronden. De Kamer had haar tot komende zondag de tijd gegeven om te kijken welke partijen er met elkaar een nieuw kabinet zouden kunnen vormen. Hoeveel extra tijd ze nodig heeft, wil Hamer niet zegen. ,,Uiteindelijk zijn het de partijen die de snelheid bepalen.’’

,,Ik ga af op de gesprekken die ik binnen voer over de inhoud’’, zei Hamer in een toelichting. ,,Dan ben ik best wel optimistisch over de overeenkomsten. Wel zie ik andere verschillen. Bijvoorbeeld over hoe partijen over elkaar denken. Nou, daar moeten we het dan de komende tijd over hebben.’’

Hamer zei ‘niet te willen speculeren over de uitkomst’. Wel benadrukte ze dat ze nog veel mogelijkheden ziet. ,,Ik hoop dat er vaart in blijft zitten. Maar ga me niet op een nieuwe datum vastprikken.’’

Rutte

Eerder op de dag schaarde VVD-leider Mark Rutte zich pal achter CDA-leider Wopke Hoekstra. De VVD-premier ziet zijn partij niet regeren in een kabinet waaraan ook PvdA én GroenLinks deelnemen. Rutte: ,,Dat ligt niet voor de hand. Integendeel.”

Volgens Rutte zit er 'geen licht’ tussen hem en Hoekstra wat betreft de regeercombinatie van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. De CDA-leider sprak dinsdag in dezelfde soort bewoordingen: ,,Dat ligt niet voor de hand.” Hoekstra kreeg daarop vervolgens kritiek van de linkse partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver. Die zeiden in Hoekstra een obstakel te zien en nodigden hem uit te komen 'praten’.

Rutte zei woensdag al dat hij begrip had voor de opstelling van Hoekstra. Nu zegt hij het dus helemaal met de CDA-leider eens te zijn. Het is de vraag welke conclusies informateur Mariëtte Hamer uit deze uitspraken trekt.

Kaag laconiek

D66-leider Sigrid Kaag probeerde laconiek te reageren op de uitspraken van Rutte. Zij is groot voorstander van een vijfpartijenkabinet met PvdA en GroenLinks. Dat Rutte haar droomcoalitie ondermijnt noemt zij ‘een fase’ in het proces. ,,De formatie is nog niet begonnen en ik roep nog steeds partijen links en rechts van D66 op om elkaar te vinden op de inhoud.”

Hoekstra liet op zijn beurt ook weer van zich horen. Hij vindt dat er te weinig aandacht is voor andere combinaties. ,,Het gaat voortdurend maar over één variant, terwijl die inhoudelijk niet logisch is en getalsmatig niet nodig. Er zijn nog allerlei andere smaken mogelijk: met ChristenUnie, Volt, Ja21, met gedoogsteun. Of met PvdA en GroenLinks afzonderlijk natuurlijk”, zei de demissionair minister van Financiën na afloop van de minsterraad.

Hamer kondigde vanmiddag aan ‘sowieso nog meer partijen uit te nodigen’. ,,Mijn oproep in het algemeen aan alle partijen is: kijk wat er in Nederland aan de hand is, Nederland verdient een nieuw kabinet. Ik zie echt nog veel mogelijkheden. De inhoudelijke verschillen stellen mij optimistisch.’’

Praat mee!

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: