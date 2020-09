IND kampt met achterstanden in zeker 11.000 asielzaken

commentaar Hoge kosten voor wachtende asielzoe­kers: Kamer wilde dit zelf

7 maart Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) laat onderzoeken of er een einde kan komen aan het uitkeren van schadevergoedingen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing of ze hier mogen blijven. Maar liefst 1 miljoen euro per week is het kabinet daar aan kwijt. De Kamer is verontwaardigd, maar heeft zelf niet zitten opletten.