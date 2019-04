In Turkije opgepakte Nederlandse moeder met baby mag bezoek van man

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zei de kwestie te hebben aangekaart bij zijn Turkse collega. ,,We gaan de zaak zorgvuldig volgen.’’ Bij de persconferentie in het Amsterdamse hotel The Dylan na afloop van hun onderhoud zei Çavuşoğlu dat het haar zaak ‘een puur juridische kwestie’ is en benadrukte dat de Turkse autoriteiten toestemming hebben gegeven voor consulaire bijstand.



De Turkse minister nam ook een reeks uitleveringsverzoeken mee naar Nederland voor mensen die de Turkse autoriteiten verdenken van terrorisme, zoals het lidmaatschap van de PKK. Die verzoeken worden ‘zorgvuldig beoordeeld’, aldus Blok. Als het om de PKK gaat, stelde hij, wordt daar doorgaans ‘gehoor aan gegeven’. ,,Dat is een terroristische organisatie.’' Andere verzoeken worden individueel bekeken. ,,Wanneer er in Nederland onvoldoende grond voor het verzoek wordt gevonden, dan wordt niet meegewerkt.’’