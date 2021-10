In het huidige tempo duurt evacuatie Afghanen zeker 21 weken

Ankie Broekers-Knol 'Al die Afghaanse families helpen? Nee, dat kunnen we hier niet aan’

2 oktober De asielopvang zit overvol. En nu een groot aantal Afghanen ook nog hoopt op asiel in Nederland, maakt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) zich zorgen. ,,Mijn eerlijke antwoord is: nee, dat kunnen we niet aan.”