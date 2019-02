In het geniep: reconstructie van aandelencoup KLM

En óf het een surprise was. Zelfs direct betrokkenen in Nederland moeten erkennen dat ze de aandelenkoop – aandelencoup, beter gezegd – niet zagen aankomen. Hans Smits, president-commissaris van KLM, werkt dinsdagavond net zijn laatste hap eten weg als hij van het nieuws hoort – ‘ik zat nog wat na te babbelen met mijn vrouw’. Pilotenwoordvoerder Joost van Doesburg staat zich nietsvermoedend uit te sloven op de loopband van de sportschool – ‘niet echt een handig moment’.



Zelfs KLM-topman Pieter Elbers is niet op de hoogte. Hij is net thuisgekomen van het jaarlijkse medewerkersevenement van KLM, in Hangar 10 op Schiphol-Oost. Vorige week nog hing zijn toekomst aan een zijden draadje, nu is hij luidkeels toegejuicht door tweeduizend medewerkers. ,,Hij was vermoeid toen hij thuiskwam, vertelde hij me. Maar hij kreeg meteen weer energie toen hij het bericht van Hoekstra las”, zegt een bron dicht bij de KLM-baas.