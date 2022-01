In Catshuis liggen versoepelingen op tafel, maar ook een pakket aan randvoorwaarden

Als het kabinet besluit om de samenleving helemaal te heropenen tot 20.00 uur, dan komen we in dezelfde situatie als enkele weken vorig jaar het geval was. Maar ook de ‘eindtijd’ van 20.00 uur is nog zeker niet in steen gebeiteld. Mogelijk worden er uitzonderingen gemaakt voor publiek bij profsportwedstrijden, of voor theatervoorstellingen. Daarbij ligt ook 22.00 uur als ‘sluitingstijd’ op tafel. Bioscopen en theaters riepen het kabinet zaterdag vast op om ervoor te zorgen dat zij langer open mogen blijven, omdat zij in de avonduren de meeste omzet draaien.