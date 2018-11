Illegalen niet een, twee, drie uitgezet

Vorig jaar boden 39 gemeenten opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is het kabinet een doorn in het oog. Doordat deze groep van naar schatting 2000 personen wordt geholpen, worden ze niet gestimuleerd het land te verlaten. De gemeenten redeneren juist precies andersom: zij vinden het inhumaan als illegalen op straat leven, wat bovendien overlast geeft. Dit convenant maakt geen einde aan het probleem dat aan dit conflict ten grondslag ligt. Het kabinet wil dat er uiteindelijk in slechts acht gemeenten een opvang komt voor deze groep, een zogeheten Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV). Daar moet worden gewerkt aan een ‘bestendige oplossing’: vertrek uit Nederland of alsnog een verblijfsvergunning. Hoe dat in de praktijk moet, daar mogen vijf geselecteerde gemeenten de komende drie jaar zelf mee experimenteren. Het is een totaal andere toon dan de vorige staatssecretaris van Asiel aansloeg. Die dreigde gemeenten nog te korten op hun financiële toelage als ze niet stopten met bed-, bad- en broodopvang. Nu spreekt het kabinet af dat gemeenten die geen LVV krijgen hun eigen opvanglocaties ‘zo veel mogelijk’ sluiten.



Die veranderende toon is ook wel begrijpelijk. De praktijk heeft geleerd dat we wel met de mond kunnen bepleiten dat uitgeprocedeerde asielzoekers weg moeten, maar dat dat niet zo een, twee drie te realiseren is. Soms omdat mensen de boel moedwillig traineren, soms omdat het land van herkomst hen niet terugneemt. Tekenend voor hoe weerbarstig de werkelijkheid is: volgens het WODC krijgt zeker 11 procent van de mensen in bed-, bad-, broodlocaties alsnog een verblijfsvergunning. Dat zijn dus mensen die al meermaals waren afgewezen. Zolang de politiek er niet in slaagt om de asielprocedures te verbeteren en asielzoekers elk sprankje hoop aangrijpen om hier te blijven, staat dit probleem bij een volgend kabinet gewoon weer op de agenda.