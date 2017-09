Zelfvertrouwen kan Christianne van der Wal niet worden ontzegd. ,,Ik ben voorgedragen omdat ik de beste kandidaat ben”, zegt de 43-jarige resoluut. De vraag was waarom het VVD-bestuur juist haar uitkoos om de verenigingskar te trekken na het tumultueuze vertrek van crematoriumkoning Henry Keizer. Van der Wal is sinds 1,5 jaar lid van datzelfde bestuur en zag van dichtbij hoe Keizer struikelde over een eerdere zakendeal. Toch ziet de Hierdense zichzelf ‘absoluut’ als iemand van buiten. ,,Ik kom uit de regio en daar blijf ik ook gewoon wonen als ik word gekozen. Ik wil het voorzitterschap combineren met het wethouderschap in de gemeente Harderwijk.”



Wat wilt u als voorzitter bereiken?

,,We zijn kwijtgeraakt waar de VVD altijd zo goed in was. We waren altijd een vrolijke partij waarin je veel enthousiasme tegenkwam. De afgelopen twee jaar zijn we vooral bezig geweest met een nieuwe partijstructuur: er kwamen regio’s, afdelingen fuseerden en er werden netwerken opgericht. Dat was nodig, maar het heeft de zuurstof eruit gezogen. Ik wil de energie terug. De statuten en reglementen kunnen terug in de boekenkast. Ik wil dat de VVD weer een leuke partij wordt, waar je na afloop samen een biertje drinkt.”