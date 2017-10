'Ik stop als minister van Defensie'

Minister van Defensie Jeanine Hennis treedt af. Dat heeft de VVD-politica aangekondigd in het debat over het mortierongeluk in Mali, dat vorig jaar aan twee militairen het leven kostte. Hennis zei politiek verantwoordelijk te zijn. ,,Ik heb de afgelopen jaren steeds naar eer en geweten gehandeld en met hart, ziel en zaligheid gediend op Defensie, maar het stopt hier vandaag. Ik stop."