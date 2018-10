‘Ik heb nog zoveel te zeggen', zei Wim Kok voor zijn laatste operatie

,,Wim kwam zo eens per jaar langs in het Torentje’’ zei premier Rutte tegen de genodigden. ,,De eerste keer kneep ik hem een beetje. Als twintiger keek ik huizenhoog tegen hem op.’’ Rutte roemde Kok om zijn politiek leiderschap op beslissende momenten. In de WAO-crisis, het kroonprinselijke huwelijk en na de moord op Pim Fortuýn: ,,Het zijn momenten als deze waarop staatsmanschap zich bewijst.’’ Hij refereerde aan de internationale erkenning van Kok door president Clinton, prime minister Blair en Nelson Mandela.



Kok ten voeten uit, dat was volgens Rutte ‘geen opsmuk, geen ijdeltuiterij of dubbele agenda’s’. Rutte karakteriseerde zijn premierschap als volgt: ,,Timmermanszoon bestuurde het land met een timmermansoog.’’



FNV-voorzitter Han Busker prees Kok, de Nederlandse vakbeweging is hem ,,ongelooflijk veel dank verschuldigd.’’ Busker onderstreepte dat de welvaart die Nederland nu kent, ,,te danken is aan het inzicht en de moed die Wim heeft getoond.’’