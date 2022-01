Ik dacht dat de VVD het goede voorbeeld gaf, maar de partij knielde weer

Rutte verwijt zichzelf eigen rol in kwes­tie-Sah­la: ‘Te laat in verdiept’

Minister-president Mark Rutte vindt dat hij zich als VVD-leider te laat heeft verdiept in de activiteiten van Soumaya Sahla voor zijn partij. Hij noemt het ‘onverstandig’ dat Sahla binnen de VVD adviezen kon geven over deradicalisering en het bestrijden van terrorisme, zonder dat zij ooit openlijk spijt had betuigd over haar verleden.

18:25