Hypotheekaftrek gaat bij Rutte III verder omlaag

Bronnen rond de onderhandelaars bevestigen berichtgeving hierover in de Telegraaf. Het zou gaan om stappen van drie procent per jaar. Huizenbezitters zouden tegelijkertijd gecompenseerd worden door een verlaging van het eigenwoningforfait: dat is het percentage van de waarde van de eigen woning (WOZ) die bij het inkomen opgeteld moet worden en waar belasting over moet worden betaald. De twee maatregelen zouden samen 'budgetneutraal' moeten uitpakken.