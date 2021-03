Hutjemutje vierden dansende Baudet en zijn Forum voor Democratie feest

Op de verkiezingsavond was Forum voor Democratie de grote afwezige. Media waren niet welkom bij de uitslagenavond, zelfs de locatie waar de partij bijeen was, werd niet bekendgemaakt. Ondertussen lag het partijkantoor aan de Amsterdamse Herengracht er verlaten bij . ,,We zijn niet op het partijkantoor en ik denk dat er geen persmoment gaat zijn’’, liet FvD-woordvoerder Robin de Keijzer enkel weten.

Op nieuwe beelden is nu te zien dat Baudet dansend staat te kijken naar de uitslagen, omringd door zeker vijftien personen. Waar de beelden zijn gemaakt, is vooralsnog onduidelijk. Lees door onder de tweet.

Hans Smolders, nummer vier op de FvD-lijst, zei vanochtend bij WNL over de afwezigheid van Baudet: ,,Thierry was dood- en doodop. Hij heeft 20 uur per dag gewerkt de afgelopen drie weken. Dat is de reden waarom hij er gisteravond even niet was. Helemaal op.” Ook zei hij: ,,Wij waren eigenlijk gegaan voor 20 à 25 zetels, Rutte en Kaag liggen zwaar op de maag.’’