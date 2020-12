Hugo de Jonge ziet af van lijsttrekkerschap CDA

Kritiek

In de aanloop van het congres van vrijdag en zaterdag raakte het hele proces echter in een stroomversnelling, zeggen ingewijden. Katalysator is de aanhoudende onvrede over de lijsttrekkersverkiezingen in juli. De Jonge wist toen uitdager Pieter Omtzigt maar net te verslaan en slaagde er sindsdien nooit in de hele partij achter zich te krijgen. Dit kwam mede doordat er tot in de top van de partij twijfels zijn blijven bestaan over de vraag of de verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen.