Hugo de Jonge over CDA-strijd: ‘Ik voel geen tegenstelling tussen stad en platteland’

Kritische Kamer vraagt les van onbevoegde niet mee te tellen als onderwijs­tijd

1 juli In de Tweede Kamer is onrust over de noodplannen tegen het lerarentekort van de grote steden, waardoor basisscholen onbevoegde leraren in kunnen zetten. Een deel van de Kamer wil dat de uren dat er geen echte leraar voor de klas staat, niet wordt meegeteld als onderwijstijd.