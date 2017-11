'Hou medicijnresten uit ons drinkwater'

Er stroomt steeds meer geld naar waterzuiveringsinstallaties om ons water schoon te houden, maar dat zuiveren wordt alsmaar lastiger en duurder. En het eind van de lozingen is niet in zicht: door de vergrijzing is de verwachting dat het medicijngebruik verder toeneemt. En de resten belanden in de toiletpot.



D66 en ChristenUnie willen dat dit probleem bij de bron wordt aangepakt: de gebruikers. Artsen moeten betere informatie krijgen over actieve stoffen in medicijnen. Zo kunnen dokters geneesmiddelen aan hun patiënten voorschrijven waarvan bekend is dat de resten relatief weinig impact op het milieu hebben.



D66 wil daarnaast dat het makkelijker wordt voor mensen om medicijnen die ze niet meer gebruiken in te leveren bij de apotheek of bij andere winkels. Minister Van Nieuwenhuizen (Water) moet van de politieke partijen onderzoeken welke andere andere dingen er kunnen worden gedaan om geneesmiddelen uit ons water te houden.