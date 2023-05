‘Hork’ Wiersma kan blijven, maar staat wel op scherp

Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) biechtte eerder al op dat hij ‘te fel’ was tegen ambtenaren op zijn ministerie. Nu geeft hij toe dat hij ‘een hork’ was in zijn tijd als Kamerlid. Wiersma hoeft niet te vrezen voor z’n baan, maar staat wel op scherp.

Op de burelen van de VVD ging Dennis Wiersma woensdagmiddag in gesprek met medewerkers van zijn partij. De slotsom: ook als Kamerlid, voor zijn tijd als minister, gedroeg hij zich ‘onaangenaam’ en ‘kwetsend’ waardoor medewerkers zich ‘onveilig hebben gevoeld’. Hij was, zo formuleert Wiersma, ‘een hork’ geweest.



De biecht volgt op een eerdere, vorige maand, toen bleek dat hij in zijn eerste jaar als minister ‘razend’ tekeer was gegaan tegen ambtenaren. Hij was ‘te fel’ geweest, had met deuren geslagen, was dwingend. Dieptepunt: dat hij een basisschooldirecteur de huid vol had gescholden tijdens een werkbezoek. Toen volgden spijt en erkenning. Nu weer. Maar is het genoeg?

Wiersma’s positie wankelt niet, zeggen betrokkenen. Aan het Binnenhof wordt openlijk geen misbaar gemaakt. En achter de schermen, bij coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie, is weinig ongemak te bespeuren. Ja, het is ‘pijnlijk’ dat nota bene de minister van Onderwijs, met voorbeeldfunctie voor kinderen, een schreeuwlelijk blijkt te zijn (geweest).

Maar een ongeschreven Haagse regel is ook dat coalitiepartners zich niet met elkaars minister bemoeien. Kritiek mag, uiteraard. Maar het is een partij zelf die uiteindelijk beslist of een minister in zijn zwaard moet vallen. Als deze dat al zelf niet besluit.

Tactiek

Bij de VVD is zoveel wel duidelijk: opstappen gaat niet gebeuren. Wiersma belooft beterschap en de overtuiging is: alle kaarten liggen nu wel op tafel, de buitenwereld ‘weet nu alles’.

Openheid is van meet af aan de strategie: Wiersma maakte na vragen van De Telegraaf over de klachten tijdens zijn ministerschap, geen formele klachten overigens, direct helder: ik erken dat het is misgegaan. Die tactiek van de-vlucht-naar-voren-nemen zette hij woensdag dus door.

En belangrijk: de ene minister is de andere niet. Wiersma heeft nog niet zoveel krediet verspeeld dat een meerderheid van de Tweede Kamer hem tot een vertrek zou willen dwingen. In het verleden was bijvoorbeeld bij VVD’er Ard van der Steur (Justitie) het vertrouwen beetje bij beetje geschaad, dat toen er in de bonnetjesaffaire een smoking gun bleek te zijn, diens positie voor iedereen -zijn VVD incluis- onhoudbaar was. Wiersma staat er veel beter voor.

Minister Wiersma voor aanvang van het eerste eindexamen op het Visser 't Hooft Lyceum.

Wat ook meespeelt is dat er geen formele klachten zijn gedaan. Er liggen geen aanklachten bij vertrouwenspersonen, voor zover bekend, er zijn geen procedures. ,,In deze tijd, waarin er veel aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag, zijn er toch nog wel gradaties’’, zegt een Haagse bron. De misstanden bij The Voice of het wangedrag van Ajax-directeur Marc Overmars waren seksueel van aard en wegen daardoor zwaarder dan wat Wiersma deed. ,,Er zijn verschillen in ernst.’’

Kantelen

Dat beeld gaat pas kantelen als er wéér ‘iets’ uit het verleden zou opborrelen: bijvoorbeeld uit Wiersma’s tijd bij studentenvakbond LSVb, of bij de FNV. ,,Want de boodschap lijkt nu wel te zijn: jullie weten nu al mijn shit. Als dat niet zo blijkt, heb je een geloofwaardigheidsprobleem’’, zegt een Haagse spindoctor.

