Hoogspanning over asielwet: Rutte moet eigen VVD in gareel dwingen

PvdA maakt excuses aan Gijs van Dijk, maar hij keert niet terug in Kamer

Met een klassiek compromis hoopt de PvdA de kwestie-Gijs van Dijk achter zich te laten. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent maakt excuses, Van Dijk zelf keert niet terug in de Kamer. Toch blijft onduidelijk of hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

28 oktober