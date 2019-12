Honderden ouders hebben compensatie fiscus binnen na toeslagenaffaire

De fiscus heeft de compensatie overgemaakt naar in totaal 280 gezinnen. In zeven gevallen is dat niet gelukt, omdat van die mensen geen rekeningnummer bekend is bij de Belastingdienst. Daarnaast hebben 22 ouders in de zogenoemde CAF 11-zaak te horen gekregen dat zij geen recht hebben op compensatie.



De Belastingdienst probeert in contact te komen met de mensen die wel recht hebben op schadevergoeding, maar die nog niets hebben gekregen. ,,Het streven blijft om alle ouders die recht hebben op compensatie te compenseren”, aldus Hoekstra.