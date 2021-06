Hondenbelasting op de helling, al zal afschaffing nog wel even duren

Succes voor het burgerinitiatief ‘Stop de hondenbelasting’. De Tweede Kamer moet er vanmiddag nog over debatteren, maar uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat een meerderheid af wil van de belasting op de viervoeters. VVD, SP, PVV, PvdD, JA21, Forum, Groep van Haga en BIJ1 willen gemeenten verbieden nog langer een ‘blaftaks’ te heffen.

Er is echter nog wel discussie over het einde van de hondenbelasting. Kamerlid Hans Smolders van de Groep Van Haga heeft een voorstel in de maak waarin de heffing zo snel mogelijk verdwijnt. Maar de VVD, met 34 zetels de grootste partij in de Kamer, vindt dat te snel gaan.

VVD wil overgangstermijn

,,Wij willen de de hondenbelasting op termijn afschaffen”, zegt VVD-Kamerlid Daan de Kort. Hij zal voorstellen dat minister Kajsa van Ollongren van Binnenlandse Zaken eerst in gesprek gaat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens De Kort moet er ‘een redelijke overgangstermijn’ worden afgesproken. Na Prinsjesdag zou Ollongren moeten rapporteren welke mogelijkheden zij ziet. ,,Hopelijk komt er dan een einde aan”, aldus De Kort. ,,Dit is niet van vandaag op morgen geregeld.”

De hondenbelasting is een gemeentelijke belasting die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Haags ingrijpen door de Tweede Kamer schuurt dus met de gemeentelijke autonomie. Dit is ook de reden waarom het CDA niet voor een verbod op hondenbelasting is: de christendemocraten vinden dat het aan gemeenten zelf moet blijven of zij het houden van de huisdieren met een belasting treffen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm VVD-Kamerlid Daan de Kort komt vandaag met een voorstel om de hondenbelasting op termijn af te schaffen. © Marco De Swart

Hondenpoep

De Kort vindt het echter wel gerechtvaardigd om de hondenbelasting uit te bannen. Volgens de VVD’er is het geen eerlijke belasting. Lang niet alle gemeenten kennen de taks - 193 van de 352 - en bovendien zijn er grote verschillen tussen gemeenten, zegt De Kort. ,,In de ene gemeente betaal je niets, in de andere twee tientjes en in weer een andere meer dan honderd euro. Bovendien wordt er geen verschil gemaakt tussen een rottweiler en een chihuahua. Die verschillen zijn niet eerlijk.”

Wat de liberalen ook steekt is dat de hondenbelasting geen doelbelasting is: het geld dat wordt opgehaald gaat niet per se naar hondenveldjes of het opruimen van hondenpoep. Gemeenten mogen zelf beslissen wat ze met de opbrengst doen.

Sinds 1446

Toch is het de vraag wanneer de hondenbelasting echt verdwijnt. Daarmee zou een einde komen aan een lange geschiedenis: al in 1446 werd er door de stad Utrecht hondenbelasting geheven, als instrument om hondsdolheid tegen te gaan. Andere steden volgden. In 1800 werd zelfs besloten om de hondenbelasting landelijk in te voeren, als middel om de kas te spekken en voedselschaarste tegen te gaan.

Later werd het weer een gemeentelijke belasting. De laatste jaren zijn er echter steeds meer gemeenten bijgekomen die het middel hebben afgeschaft.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: