Homohuwelijk niet in beginselen ChristenUnie

Een groep van twaalf partijleden viel over een paar zinnen in de nieuwe grondslag van de partij, waaraan meer dan een jaar werd gewerkt. ‘God heeft al in het begin het huwelijk ingesteld. Deze publieke verbintenis tussen man en vrouw is uniek en waardevol’, zo valt daar te lezen. De leden wilden dat aangevuld zien met de constatering dat het huwelijk ‘heden ten dage ook openstaat voor geliefden van hetzelfde geslacht’.



Initiatiefnemer Walter Brands vertelde over zijn eigen worsteling met ‘de Bijbel als het gaat om homoseksualiteit’. ,,Ik geloof dat God geen bezwaar heeft tegen een huwelijk tussen mensen van het gelijke geslacht. Geloof niet dat God liefde en trouw wil ontzeggen.’’ Hij kreeg bijval van een aantal partijleden. ,,Zou ik homo zijn en getrouwd, dan sta ik er helemaal niet bij’’, zo verwoordde één van hen het.



Het onderwerp ligt gevoelig bij de partij. Het werd ‘zwaarbeladen’, ‘pijnlijk’ en ‘zwaar’ genoemd. Ook partijvoorzitter Piet Adema zei ‘spanning te voelen’. ,,Die hebben we ook gevoeld tijdens het schrijven van de beginselen. Dit is het vertrekpunt van onze politiek. Als partij staan wij achter het ideaal dat het huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw.’’