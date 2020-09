Hogeschool in opspraak om uitspraken docente: ‘Waarom zou ik Baudet niet mogen vermoorden?’

Aan de dertien seconden durende video, oorspronkelijk geplaatst op het activistische kanaal Stoplinksnieuws, zijn voorlopig nog geen harde conclusies te verbinden. De docente stelt zichzelf een aantal vragen en verwijst daarbij vervolgens naar Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. ,,Want als ik wél Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of Trump op dit moment? Of Baudet?”



De docente lijkt vervolgens al snel de ernst van haar woorden in te zien. ,,Sorry, dit wordt opgenomen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, natuurlijk.” Hoewel de uitspraken uit een bepaalde context zijn getrokken – het is niet duidelijk waar het betoog van de docent over ging – haalt Forum voor Democratie alvast hard uit.



‘Op de Haagse Hogeschool deelt een docente filosofie haar zieke moordfantasie tegen Thierry Baudet’, klinkt het verontwaardigd. ‘Dit is de haat waarmee we worden geconfronteerd. Dit soort geweldsfantasieën zijn niet normaal en mogen ook nooit normaal worden.’