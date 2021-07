Hoge Raad: veroordeling voor groepsbelediging door Wilders blijft staan

De veroordeling van Geert Wilders voor groepsbelediging blijft staan: de PVV-leider is onherroepelijk gestraft, nu de Hoge Raad geen fouten heeft geconstateerd in de zaak. Wilders spreekt van een ‘corrupte rechtspraak'.

Twee maanden geleden al adviseerde de procureur-generaal van de Hoge Raad om de veroordeling van Wilders in stand te laten. De Hoge Raad kijkt niet inhoudelijk naar de zaak, maar alleen naar de manier waarop het gerechtshof in Den Haag naar de feiten heeft gekeken. Dat is goed gegaan, stond in het advies aan de hoogste rechter van het land. De Hoge Raad neemt dat nu over. ,,Ook een politicus moet zich aan de grondbeginselen van de rechtsstaat houden en mag niet aanzetten tot onverdraagzaamheid", aldus de Hoge Raad.

Het wijst onder meer op het feit dat Wilders doelbewust sprak van minder-Marokkanen en niet vernoemde dat hij daarmee ‘criminele Marokkanen’ bedoelde, zoals hij later toelichtte. Ook als politicus draagt hij ‘verantwoordelijkheid’ voor woorden die aanzetten tot ‘onverdraagzaamheid'.

Volledig scherm Geert Wilders tijdens zijn rechtszaak bij het gerechtshof. © ANP Volgens Wilders toont de uitspraak aan dat ‘de rechtstaat failliet is’. ,,Dit is een schandvlek voor de rechtsstaat. Als je tot de elite behoort, zoals Akwasi mag je ongestraft oproepen tot moord. Als je Rutte heet mag je liegen, maar als je leider bent van de oppositie wordt je veroordeeld. Dat is willekeur. Dit is een politiek proces geweest. Maar ik ga mij hier niet van aan trekken. Deze uitspraak bestaat voor mij niet.”

Wilders kan de uitspraak nog aanvechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dat kondigde hij eerder ook al aan te gaan doen, als hij de zaak zou verliezen. Nu zegt hij dat de kans daarop niet groot is. ,,We hebben meer last gehad van Europese uitspraken dan voordeel.”

Wilders deed zijn gewraakte uitspraken in 2014 tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Hij vroeg zijn publiek of ze ‘meer of minder Marokkanen’ wilden. Nadat het publiek ‘minder, minder!’ begon te scanderen, antwoordde hij: ,,Dan gaan we dat regelen.” Hij zei daarvóór overigens al te denken dat hij dit ‘eigenlijk’ niet zou mogen zeggen, omdat er aangifte tegen hem gedaan zou kunnen worden en hij mogelijk een proces aan zijn broek zou krijgen.

Het Haagse gerechtshof achtte Wilders in september vorig jaar schuldig aan het beledigen van Marokkanen maar niet aan het aanzetten tot haat en legde hem geen straf op. Hierbij speelde vooral mee dat hij al jaren wordt bedreigd en zwaar wordt beveiligd.

Wilders sprak steeds van een politiek proces, waarin het Openbaar Ministerie met politici zou hebben samengewerkt om hem veroordeeld te krijgen. Het hof oordeelde dat hiervan niets is gebleken.

De rechtszaak tegen Wilders sleepte zich jaren voort. Onder meer door extra onderzoek, wrakingen waardoor rechters moesten worden vervangen en later het coronavirus.

