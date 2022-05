Hoera, het is vandaag Europadag! Maar wat vieren we eigenlijk?

Nijboer wil Pv­dA-frac­tie leiden: ‘Samenwer­king met GroenLinks smaakt naar meer’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil fractievoorzitter worden. Dat meldt hij zojuist in een bericht aan partijgenoten. Nijboer is al bijna tien jaar Kamerlid, hij stelt dat de samenwerking met GroenLinks moet doorgaan. ‘Welke vorm die samenwerking krijgt is niet alleen een zaak van de Kamerfractie'.

