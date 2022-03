Hoekstra houdt na dreun in grote steden de moed erin: ‘We gaan door met minder ik en meer wij’

Agent en FvD’er weg bij politie na omstreden opmerkin­gen: ‘Hij heeft imago van politie beschadigd’

Een politieman en lijsttrekker van Forum voor Democratie in Hengelo is vertrokken bij de politie vanwege uitspraken die hij heeft gedaan op internet. Deze uitspraken druisten in tegen de beroepscode van de politie, aldus districtschef Karlijn Baalman. De arbeidsovereenkomst is volgens haar in onderling overleg met de betrokken politieman beëindigd.

14 maart