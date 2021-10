Hoekstra had ook pensioenpot op belastingeiland Guernsey: ‘Ik was echt onvoldoende zorgvuldig’

VIDEODemissionair minister van financiën Wopke Hoekstra (CDA) blijkt in het verleden ook nog een belegging te hebben gedaan via belastingeiland Guernsey. Ook dat deed hij van de hand vlak voordat hij aantrad als minister. Een flink deel van de Tweede Kamer is fel over Hoekstra's verleden in belastingparadijzen.

Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra ging het om een belegging in 2015, bedoeld voor zijn pensioen, zo vertelde hij vandaag in het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. Het draaide om een aanvullend pensioen, aangeboden door zijn toenmalige werkgever McKinsey. Volgens Hoekstra werd dit hem min of meer opgedrongen, omdat andere beleggingen niet mochten. Hij zei dat er meer dan 30.000 collega’s voor die route kozen.

Hoekstra kwam gisteren al in opspraak toen bleek dat hij heeft geïnvesteerd in een bedrijf dat gevestigd was op de Britse Maagdeneilanden. Die creatieve fiscale constructie wordt vaak gebruikt om belasting te ontwijken. Volgens Hoekstra, die de aandelen verkocht toen hij minister was, heeft hij zich altijd aan alle belastingregels gehouden en heeft hij winst uit de investering overgemaakt naar een goed doel. ,,Ik heb mij aan alle regels gehouden”, herhaalde hij in de Kamer.

Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad.

Zorgvuldig

Hoekstra vindt wel dat hij zich destijds beter had moeten verdiepen in de route die zijn beleggingen precies hadden. ,,Ik had zorgvuldiger moeten zijn. Ik had ongetwijfeld in de stukken destijds kúnnen zien dat mijn investering bij een vriend via de Maagdeneilanden liep. Maar ik heb dat niet gezien.”

Ook zei Hoekstra: ,,Dit slaat allemaal op een periode dat ik geen minister was. En als minister heb ik van alles afscheid genomen. Ik vind dat wij een verplichting hebben misstanden aan te pakken, ook op financieel gebied, dat laat ook zien hoe de tijdgeest veranderd is. We kijken inmiddels anders tegen dit soort zaken aan dan vijf, tien of zelfs vijftien jaar geleden.”

Op de vraag of hij zich van 2009 tot 2017 nooit heeft afgevraagd waar de 26.000 euro voor het Afrikaanse ecotoeristisch bedrijf precies gestald waren, zegt hij: ,,Dat heb ik inderdaad niet gedaan. Achteraf is dat ook echt onzorgvuldig geweest. Maar ik heb me aan de wet gehouden.”

Critici stellen dat van een CDA-leider meer gevraagd kan worden dan strikt de letter van de wet volgen, maar volgens Hoekstra kan hij geloofwaardig door als partijleider en demissionair minister. ,,Ik had het zorgvuldiger moeten doen, maar het onderwerp sprak me aan, het was ook een andere tijd, ik heb er geen geld aan verdiend, de winst is naar een goed doel gegaan. En ik wil er bij zeggen: ook de Wereldbank deed tot 2015 84 procent van haar investeringen via zulke constructies.”

In de Tweede Kamer oogstte Hoekstra niettemin kritiek. Partijen van PVV tot PvdA hekelde zijn opstelling.

,,U staat er gekleurd op nu”, aldus Henk Nijboer (PvdA). ,,Als de minister in die offshore-industrie blijkt te zitten, hebben we een probleem. Hoe kunt u dan nog geloofwaardig zijn?”

Quote Of u bent incompe­tent, of u bent een leugenaar, of beiden Edgar Mulder (PVV)

Farid Azarken (Denk): ,,We leggen Nederlanders hele strenge regels op. Dan heeft deze minister toch echt wel een probleem als hij zegt: Ja, ik heb niet gezien hoe dat geregeld was. Dat maakt het niet geloofwaardiger.”

,,Of u bent incompetent, of u bent een leugenaar, of beide”, zei Edgar Mulder (PVV).

Hoekstra daarop: ,,Ik denk dat ik nog geloofwaardig kan zijn, maar dat is uiteindelijk aan de Tweede Kamer.”

De zaak kwam aan het licht na het uitlekken van de zogeheten Pandora Papers, een grote hoeveelheid documenten uit belastingparadijzen.

